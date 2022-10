L’attaccante fa sognare i tifosi azzurri: “Ho un debole per il Napoli”

Attaccante serbo, potente e fisico nonché uno dei top scorer d’Inghilterra della scorsa stagione. Questo l’identikit di Aleksandar Mitrovic, attuale punta del Fulham oggi intervistata alla Gazzetta dello Sport. Tanti i temi trattati da Mitrovic al quotidiano rosa, da Vlahovic al suo possibile prossimo club. A fare scalpore però, le dolci parole del serbo per giallorossi ed azzurri, nella settimana antecedente alla sfida fra Roma e Napoli.

Alexander Mitrovic (Photo by JAVAD PARSA/NTB/AFP via Getty Images)

Mitrovic esce allo scoperto: “Ho un debole per il Napoli”

“Fui molto vicino alla Roma in passato, e per questo li supporto ancora oggi. Oltre che per i giallorossi, ho un debole per il Napoli e per i tifosi azzurri”. Queste le parole di Mitrovic, che consegnano al big match della prossima domenica un ulteriore tifoso, seppur neutro.

“Futuro in Italia? Mai dire mai”

Il serbo ha inoltre parlato di Juve e della sua attuale situazione in terra inglese. Mitrovic, per adesso, sta bene al Fulham ma non ha escluso un possibile cambio di squadra in futuro. “Mai dire mai” le parole conclusive dell’attaccante, che strizzano (e non poco) l’occhio alle compagini italiane nominate. Farebbe comodo un profilo come Mitrovic al Napoli di Spalletti?

Mario Reccia