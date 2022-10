Home » News Calcio Napoli » Mourinho se la ride, il messaggio in diretta a Spalletti in vista di Roma-Napoli

L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta dai giallorossi per 0-1 in trasferta contro la Sampdoria. Ecco quanto evidenziato:

“È una vittoria importantissima e penso anche meritata. Sono molto molto felice, abbiamo dimostrato di avere carattere, anima, intelligenza. Cuore. Qualcuno la penserà diversamente, ma siamo abituati. Abbiamo giocato con l’Inter e abbiamo vinto perché l’Inter era scarsa, ma poi l’Inter ha vinto col Barcellona e pareggiato al Camp Nou. Abbiamo perso con l’Atalanta, un’Atalanta cinica, con un solo tiro in porta e un gol. È dura dare credito a chi lavora qui, ma la verità è che con tutti i problemi e le limitazioni che abbiamo facciamo il miglior campionato possibile”.

Ora siete quarti, ora c’è il Napoli capolista: cosa direbbe al suo amico Spalletti?

“Ci vediamo domenica e ti auguro buona settimana. Nient’altro (ride, ndr)“.

“Belotti titolare e Zaniolo entrato dalla panchina? È entrato benissimo nella partita, è fisicamente devastante, impossibile da prendere per loro. Nicolò fresco… è dura per loro. Ha avuto la chance del 2-0, anche Belotti, e col 2-0 sarebbe finita la partita. Ma la squadra è rimasta applicata, concentrata. Rui Patricio non ha fatto una parata“.

Il suo taccuino era vuoto.

“Non sono le cose che non mi piacciono, sono cose di cui parlare all’intervallo, dettagli della partita”.