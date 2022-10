MLS, svelati gli stipendi del 2022: Insigne è il più pagato, cifre da capogiro

Sono passati ormai 5 mesi dall’addio di Lorenzo Insigne al Napoli: l’ex capitano della squadra azzurra fa il tifo per la sua città dall’altra parte del mondo.

Dopo 10 anni “lo scugnizzo” ha lasciato la squadra e soprattutto la città che lo ha cresciuto sia personalmente che calcisticamente con destinazione Toronto, e quindi scegliendo di proseguire la carriera in un campionato che da qualche anno a questa parte sta cercando di diventare sempre più importante a pari dei colossi europei.

Lorenzo Insigne (Photo by Vaughn Ridley/Getty Images)

Il Campionato di MLS attira i calciatori anche per la maggior disponibilità economica che talvolta club europei non possono permettersi.

E a tal proposito, il portale” Calcio&Finanza” ha stilato la lista dei calciatori più pagati nel 2022, considerando, naturalmente, anche i calciatori che sono approdati negli ultimi mesi nel campionato statunitense.

Infatti oltre l’ex capitano del Napoli ci sono anche Federico Bernardeschi e Domenico Criscito, i quali militano nella stessa squadra di Insigne, oltre Giorgio Chiellini che è diventato un nuovo difensore dei Los Angeles FC.

Prima di leggere questa lista c’è da premettere che la cifra in questione include anche eventuali bonus legati ad attività di marketing ed eventuali compensi per gli agenti, entrambi spalmati per tutta la durata del contratto. La cifra del compenso medio annuo garantito non include invece i bonus per le performance sportive, perché non vi è alcuna garanzia che il giocatore riesca a ottenere questi bonus.

In cima alla lista dei calciatori più pagati di MLS c’è proprio Lorenzo Insigne che con 14 milioni di dollari è nettamente il più pagato del torneo, con ampio margine sul secondo classificato Xherdan Shaqiri (8.153.000), vecchia conoscenza del campionato italiano.

Lorenzo Insigne (Toronto FC) – 14.000.000 dollari Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) – 8.153.000 dollari Javier Hernandez (LA Galaxy) – 7.443.750 dollari Federico Bernardeschi (Toronto FC) – 6.256.322 dollari Douglas Costa (LA Galaxy) – 5.800.000 dollari Gonzalo Higuain (Inter Miami) – 5.793.750 dollari Hector Herrera (Houston Dynamo) – 5.246.875 dollari Alejandro Pozuelo (Inter Miami) – 4.693.000 dollari Luiz Araujo (Atlanta United) – 4.480.333 dollari Jozy Altidore (New England Revolution) – 4.264.963 dollari

MICHELE D’ERRICO