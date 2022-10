Home » News Calcio Napoli » Mancini esalta il Napoli, poi su Raspadori: “Sta migliorando per un motivo”

Il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Galà del calcio italiano. Non è mancato un passaggio sul Napoli e su Raspadori. Ecco quanto evidenziato:

“Spero ci siano sempre più calciatori italiani a giocare. Per il momento sono pochi e sempre gli stessi a giocare con continuità. Il vantaggio è che ci sono alcuni ragazzi che stanno andando a giocare partite importanti, tipo Raspadori che sta giocando in Champions League e lotta per lo scudetto. Chiaro che giocare queste partite migliorano i giovani di qualità.

FOTO: Getty – Mancini Italia

Raspadori l’ho portato all’Europeo quando aveva giocato davvero poche partite in Serie A. Lottare per la Champions League e lo scudetto, andando a giocare al Napoli, lo aiuta a migliorare. Miglior allenatore della scorsa stagione? Avrei votato Pioli.

Ricerca del gioco? Anche le squadre in fondo alla classifica tentano di giocare e a volte rischiano di perdere partite importanti. Il Napoli sta facendo cose straordinarie, poi sarà un campionato anomalo, chissà cosa accadrà quando riprenderanno dopo due mesi”.