Il Napoli ha portato a casa i 3 punti anche contro il Bologna, al termine di un match per nulla semplice per gli uomini di Spalletti.

Ma quando dalla tua hai un giocatore come Khvicha Kvaratskhelia, o meglio “Kvaradona” come è stato ribattezzato dai tifosi napoletani, tutto è molto più semplice. E anche ieri con un assist e un’altra prestazione strepitosa ha regalato la vittoria alla propria squadra.

Fin dal suo arrivo ha dimostrato sul campo la propria qualità e il proprio estro: soprattutto per quanto riguarda i dribbling, l’ala del Napoli è veramente micidiale.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

A testimonianza del suo modo di giocare c’è il dato relativo ai dribbling tentati dove il georgiano è primo in Serie A con ben 47 dribbling tentati, +10 rispetto al calciatore del Lecce, Lameck Banda, che occupa la seconda posizione.

Questo dato, insieme ai dribbling riusciti che sono 15, dimostrano quanto sia importante questo calciatore per il Napoli di Spalletti.

Se la squadra azzurra è prima in classifica sia in campionato che in Champions, con il primato anche delle reti segnate, è anche merito di questo ragazzo che è già un idolo indiscusso dei napoletani.

Michele D’Errico