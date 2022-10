Home » News Calcio Napoli » Coppa d’Asia 2023, problemi in vista per il Napoli? C’entra Kim!

La Coppa d’Asia 2023 si giocherà in Qatar, cosi come i Mondiali di quest’anno, che è stato preferito alla Corea del Sud e altri paesi in gara per ospitare la massima competizione asiatica.

Il torneo, come di consueto dovrebbe disputarsi in estate, ma potrebbe esserci un problema che rischierebbe di far slittare l’inizio della competizione tra novembre e dicembre 2023.

Il motivo è dovuto alle elevate temperature che si raggiungono nel periodo estivo. La stessa motivazione che poi ha portato obbligatoriamente la FIFA a far disputare i Mondiali di calcio per la prima volta nella storia in inverno.

Min-Jae Kim (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Se così fosse, il Napoli perderebbe uno dei protagonisti assoluti di questa stagione che nonostante l’eredità pesante di Koulibaly ha risposto presente dimostrando sul campo il suo enorme valore.

Naturalmente stiamo parlando di Kim Min-Jae, difensore sud-coreano, che salterebbe buona parte della stagione prossima così come successe l’anno scorso per i calciatori impegnati nella Coppa d’Africa. Infatti, nel gennaio 2022, il Napoli ha perso due pilastri come Kalidou Koulibaly e Frank Anguissa per diverse partite proprio a causa della competizione continentale africana.

Michele D’Errico