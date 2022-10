Nell’attesa del fischio d’inizio della partita valevole per la decima giornata di Serie A che vede il Napoli e il Bologna affrontarsi, il Maradona va spedito verso il sold-out con gli ultimi posti disponibili tra Curva B anello inferiore e Tribuna ospiti superiore al prezzo di 34,00 euro.

La conseguenza di un Napoli che si diverte e fa divertire con il supporto dei tifosi che figurano come dodicesimo uomo in campo.

Dall’inizio della stagione il Napoli non ha mai perso in casa totalizzando in campionato al Maradona 10 punti in 4 partite con 3 vittorie contro Monza, Spezia e Torino e un pareggio contro il Lecce. Dato che, se si pensa ai problemi dello scorso anno è sicuramente una buona notizia per i tifosi.

È quindi ancora una volta un Maradona pieno che diventa terra ostile in questo caso per l’undici del Bologna che conta a suo favore 150 tifosi in trasferta.

Napoli Rangers biglietti (Getty Images)

L’acquisto dei biglietti rimanenti è ancora disponibile su Ticketone, unico rivenditore ufficiale online per le gare interne del Napoli.