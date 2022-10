Vergogna in Eccellenza campana: gruppo di tifosi aggredisce la squadra ospite negli spogliatoi

Evento vergognoso avvenuto ad Ercolano ieri pomeriggio. La squadra campana, che milita nel girone B del campionato di Eccellenza ha perso rovinosamente contro l’Agropoli per 2-5 e un gruppo di tifosi si è reso protagonista di un bruttissimo gesto. Il gruppo di tifosi campani è entrato all’interno dello spogliatoio della squadra ospite aggredendo i giocatori.

I “tifosi” hanno sfondato una porta e, dopo aver avuto accesso agli spogliatoi, si sono scagliati contro dirigenti e tesserati della squadra ospite. All’arrivo dei Carabinieri gli individui si sono dati alla fuga. Tra i feriti, un giocatore ha ricevuto un calcio e un magazziniere un pugno alla testa. L’episodio è stato condannato immediatamente dal club granata nelle persone dei presidenti, dello staff e della squadra tutta. Questo il comunicato:

“In queste ore la società sta fornendo totale collaborazione alle forze dell’ordine per l’individuazione dei responsabili”, si legge in una nota dell’Ercolanese. “Atti come quelli di oggi non solo offendono chi investe nel calcio ad Ercolano, ma pongono seri dubbi sui valori sportivi che animano gruppetti di scalmanati irresponsabili. Fatti di questo tipo danneggiano società e squadra e sono inspiegabili ed inaccettabili. Alla società, allo staff ed ai calciatori dell’Agropoli, vanno i nostri complimenti per il risultato ottenuto sul campo e la nostra totale solidarietà rispetto all’aggressione subita. Lo sport prevede le vittorie e le sconfitte. A causa di qualche vile testa calda, lo sport ad Ercolano perde due volte. L’Ercolanese 1924 prende le distanze da chi è stato artefice di questi incresciosi fatti e da chi vive il calcio come sfogo personale settimanale. Restatevene a casa!”.

Ercolanese Agropoli

Le parole del sindaco di Ercolano

Anche il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, su Facebook ha parlato di “episodio vergognoso”, opera di “imbecilli e delinquenti”. Il primo cittadino ha augurato alle forze dell’ordine locali di individuare i colpevoli e che saranno allontanati dallo stadio cittadino. Inoltre, il sindaco ha aggiunto che vuole riaccogliere i tifosi ospiti invitandoli a visitare le meraviglie della città di Ercolano.