Atp Napoli, problemi anche a Pozzuoli: è bufera sui social

Ancora polemiche intorno all’organizzazione dell’ATP 250 di Napoli. Avevano infatti fatto molto discutere le condizioni dei campi nella giornata di ieri dei campi del Tennis Club Napoli, che hanno portato alcuni tennisti a rifiutarsi di scendere in campo per le gare di qualificazione.

La decisione conseguente era stata quella di slittare le gare di ieri nella giornata di oggi a Pozzuoli a porte chiuse. Ma anche questo cambio di programma non sembra aver sortito gli effetti sperati. Infatti, c’è stato un nuovo slittamento degli incontri, inizialmente previsti per le ore 10 e poi spostati per le ore 14.

Polemiche ATP Napoli

La scelta ha scatenato una serie di polemiche sui social, con tanti commenti molto critici nei confronti della scarsa organizzazione offerta per un evento così importante. In tanti testimoniano che anche a Pozzuoli i campi siano in pessime condizioni e si dicono pessimisti relativamente all’effettiva realizzazione del torneo.

Questo il nuovo programma, in attesa di ulteriori aggiornamenti:

CAMPO 1

ore 14 (3) Passaro vs Giustino

a seguire (1) Jarry vs Dougaz

a seguire (WC) Napolitano vs (6) Pellegrino

CAMPO 2

ore 14 Maestrelli vs (5) Misolic

a seguire (4) Kovalik vs Gojo

a seguire (2) Zhang vs Bonadio

CAMPO 3

ore 14 (WC) Ferrari vs (8) Brancaccio

a seguire Zhukayev vs (7) Zeppieri