Anguissa aiuta Ndombele, l’infortunio regala una possibilità al centrocampista francese

Gli esami svolti da Zambo Anguissa hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra che terrà sicuramente il centrocampista out nella sfida con il Bologna. L’obiettivo del camerunense è quello di tornare già in campo nella gara dell’Olimpico contro la Roma, senza rischiare però di accelerare troppo i tempi di recupero.

L’infortunio di Anguissa concede così una possibilità a Tanguy Ndombele, il centrocampista francese in questa stagione ha giocato solo 244′ minuti totali, segnando la rete dello 0-3 a Glasgow e non superando mai i 56′ minuti di gioco (successo solo contro la Cremonese). Oltre a voler mettersi in luce in maglia azzurra, il sogno di Ndombele è senza dubbio quello di andare in Qatar con la sua Francia, possibilità ridottissime in questo momento ma che potrebbero crearsi per alcuni fattori che si sono venuti a creare.

Il primo è proprio l’infortunio di Anguissa, qualora il 99 azzurro dovesse concedere più spazio a Ndombele, questa sarebbe un’occasione ghiotta da cogliere. Altro fattore riguarda le condizioni non eccellenti di Paul Pogba e N’Golo Kanté, nonostante ciò però appare veramente complicato che ad oggi Didier Deschamps possa rinunciare ad uno dei due.

Pogba ha scelto di non operarsi per rincorrere proprio il Qatar, ancora zero apparizioni in questa stagione con la Juventus e restano una vera incognita le sue condizioni in vista dei Mondiali, qualora il francese dovesse alzare bandiera bianca o non riuscisse a dare garanzie, si dovranno far trovare pronti le possibili alternative e tra questi c’è anche Ndombele.

Con il sogno Mondiale nel mirino, la priorità di Ndombele ad oggi sarà quella di caricarsi il Napoli sulle spalle e dimostrare che anche lui risponde presente in campo, è il momento di togliersi l’etichetta dell’oggetto misterioso e diventare una garanzia!