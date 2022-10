Ultim’ora Napoli, c’è l’annuncio sull’infortunio di Anguissa: l’esito degli esami

Il Napoli, attraverso una nota ufficiale diramata da pochissimi istanti sul proprio sito ufficiale, ha reso noto l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Franck André Zambo Anguissa.

Il centrocampista del Camerun era uscito malconcio dall’ultimo match di Champions League del Diego Armando Maradona contro l’Ajax.

Di seguito il comunicato ufficiale diramato da parte del club azzurro:

Infortunio ANguissa (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

“Frank Anguissa, come da programma, ha effettuato questa mattina esami clinici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà le terapie già cominciate”.

Impossibile dunque immaginarlo in campo contro il Bologna, come già preventivato. Proverà il recupero lampo per essere a disposizione contro la Roma per la sfida dell’Olimpico.

Scongiurati dunque problemi più gravi per il numero novantanove azzurro, che non vede già l’ora di poter tornare in campo. Ora a mister Luciano Spalletti non resta che trovare il sostituto ideale, con il ballottaggio aperto tra Ndombele e Demme.