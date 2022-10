UFFICIALE – Thiago Motta scioglie i dubbi: c’è la decisione su Arnautovic

Siamo alla vigilia del match tra Napoli e Bologna, gli azzurri affronteranno gli emiliani nella giornata di domani, domenica 16 ottobre, alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Sarà una sfida molto importante per ambedue le compagini: il Napoli, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, vuole continuare la striscia positiva e rimanere in vetta alla classifica in campionato.

D’altro canto, il Bologna, che ha iniziato molto male questa stagione, necessita di punti importanti per rilanciarsi in campionato e allontanarsi dalla zona retrocessione.

La squadra guidata da Thiago Motta però, dovrà fare a meno del giocatore più importante della rosa: Arnautovic non è stato convocato e, dunque, salterà la sfida contro gli azzurri.

Marko Arnautovic (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Difatti, come già preannunciato dallo stesso allenatore nella giornata di ieri in conferenza stampa, l’attaccante non era al top ed oggi è arrivata l’ufficialità della sua assenza.

Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Bardi, Raffaelli, Skorupski.

Difensori: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Medel, Posch, Sosa, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Soriano.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Raimondo, Sansone, Zirkzee.