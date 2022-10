Arnautovic giocherà a Napoli? La risposta di Thiago Motta

In occasione del match tra Napoli e Bologna, valevole per la decima giornata di Serie A e che andrà in scena domenica alle 18:00 al Maradona, Thiago Motta ha parlato nella consueta conferenza stampa prepartita. Il Bologna non vive un momento di massima serenità: una sola vittoria conquistata e sette punti in classifica.

Di seguito quanto detto dall’allenatore del Bologna:

“Abbiamo lavorato su tutto per affrontare al massimo la prossima sfida contro il Napoli. Tutte le situazioni di contorno devono servirmi come stimolo. La cosa più importante è prepararci al meglio per domenica“.

“La vittoria contro il Napoli con lo Spezia? Il passato è passato, ora penso al Bologna“.

Titolari contro il Napoli? La notizia su Arnautovic

“Arnautovic oggi non si è allenato, abbiamo ancora domani per valutarlo ma ha ancora molto male alla schiena. Ad oggi è più probabile la sua esclusione“.

“Posch sulla fascia destra? Lo ha già fatto in carriera e può essere un’opzione. È preparato sia in fase di copertura che in fase offensiva“.

“Skorupski? L’ho visto bene, è concentrato e lavora come tutta la squadra per migliorarci“.

“Dalla squadra mi aspetto ambizione, mi aspetto che tutti diano il massimo per crescere e migliorare, facendo sempre del nostro meglio“.

“Soumaoro sta bene, oggi ha fatto tutto l’allenamento“.

Thiago Motta convinto sul Napoli: “Me l’aspettavo!”

“Mi aspettavo questo Napoli, non mi sorprende. È una grande squadra allenata da un grande mister“.

“Il Napoli non ha solo Kvaratskhelia, ha tanti giocatori forti. Li affronteremo come abbiamo fatto con tutte le altre squadre fino a questo momento, con strategia“.