Napoli, armi e droga allo stadio: la Questura emette 10 Daspo

Tifosi che scavalcavano, altri che introducevano droga nello stadio e c’era addirittura chi si aggirava al Diego Armando Maradona armato di coltello. La Questura di Napoli non fa sconti: sono stati emessi ben 10 provvedimenti Daspo contro questi soggetti pericolosi.

Tifosi che scavalcano e furbetti dei tornelli

Un divieto di accesso alle manifestazioni sportive della durata di un anno è giunto a carico di due napoletani che, nel corso di Napoli-Monza dello scorso 21 agosto, hanno scavalcato dal settore inferiore a quello superiore. Durante Napoli-Lecce dello scorso 31 agosto, invece, due 21enni sono entrati allo stadio sfruttando l’attivazione dei tornelli da parte di un tifoso con il proprio biglietto. Anche per loro Daspo di un anno.

Violenza, droga e armi allo stadio

Ancora più gravi i provvedimenti a carico di due leccesi che, sempre durante il match del 31 agosto, hanno causato il ferimento di un poliziotto nel tentativo di divellere il cordone di Polizia. I due, oltre al Daspo di 5 e 7 anni, sono stati rintracciati a Lecce e arrestati per Resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. In quella stessa partita anche un 41enne, trovato in possesso di un coltello, ha accumulato diversi anni di Daspo oltre che una denuncia. Non la passeranno liscia neppure un 18enne, che nel corso di Napoli-Liverpool aveva lanciato una bottiglia contro il bus inglese, e due napoletani di 27 e 41 anni, uno per tentata estorsione e l’altro per spaccio di sostanze stupefacenti allo stadio. Daspo da 1 a 3 anni per loro.