Mourinho sorride: la Roma recupera un titolare per il big match con il Napoli

Il calendario fitto dovuto all’incombente Mondiale sta causando molti fastidi ai calciatori. Il Napoli ha due lettini occupati in infermeria da Anguissa e Rrahmani. Un’altra squadra molto colpita dagli infortuni è la Roma: i giallorossi hanno dovuto fare i conti con l’infortunio della stella Paulo Dybala che resterà fermo per diverso tempo. José Mourinho però può tirare un sospiro di sollievo: è molto vicino il rientro dell’olandese Rick Karsdorp.

Rick Karsdorp (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Il terzino olandese, reduce da una lesione al menisco interno, è tornato ad allenarsi in gruppo. Giovedì scorso l’ex Feyenoord era assente dai convocati per la sfida di Europa League con il Betis Siviglia, ma ieri il calciatore ha svolto tutto l’allenamento in gruppo, dando prova di grandi progressi. Nell’ambiente capitolino si ipotizza una possibile convocazione già lunedì per la sfida di Marassi con la Sampdoria.

Appare dunque praticamente certo che il difensore giallorosso sarà a disposizione di Josè Mourinho il 23 ottobre all’Olimpico per la gara contro il Napoli di Luciano Spalletti. La Roma ha molti calciatori ancora ai box, su tutti: Wijnaldum, Celik, Kumbulla e Dybala. Nessuno di questi sembra poter recuperare per il big match con gli azzurri.

Matteo Liguori