La Champions League fa ricco il Napoli: incassi importanti per il club di De Laurentiis

Il Napoli trionfa di nuovo in Champions League, ancora contro l’Ajax, ma stavolta in uno stadio tutto azzurro e con un tifo unico. Le maggiori squadre della competizione UEFA fanno “chapeau” ai ragazzi di mister Spalletti che divertono e fanno divertire, facendo sorridere – oltre che i tifosi – anche le casse della società.

Napoli Ajax(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nelle settimane scorse, Calcio e Finanza ha stimato gli incassi per il club azzurro in questo cammino europeo: la società di Aurelio De Laurentiis ha intascato finora una cifra che si attesta sui 50 milioni di euro. Guadagni molto ricchi, che solo un passaggio di turno avrebbe potuto incrementare ulteriormente.

Bonus faraonici dalla UEFA: i numeri

Il Napoli si è qualificato con due giornate di anticipo agli ottavi di Champions League rifilando ben 17 goal alle squadre del suo girone. Numeri non da poco, se consideriamo che la UEFA ha stanziato ben 2 miliardi di euro per questa edizione, assicurando bonus da sceicchi.

Ma quindi, quanto ha guadagnato la società del Napoli con questa qualificazione? In base alla stima di Calcio e Finanza, la SSC Napoli ha già guadagnato 2,8 milioni di euro da ogni vittoria (11,2 in totale) e 9,5 milioni dal solo passaggio di turno che – nel peggiore dei casi – porterebbe un totale di 62 milioni di euro nelle casse del club per il cammino fatto fino ad ora nella competizione. Numeri importanti per il club azzurro.