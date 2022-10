Home » News Calcio Napoli » Dove vedere Napoli-Bologna in tv o in streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE NAPOLI BOLOGNA – Dopo l’entusiasmante vittoria in Champions League ai danni dell’Ajax, il Napoli fresco della qualificazione agli ottavi nella competizione europea più importante per club è pronto ad affrontare, al Maradona, il Bologna di Thiago Motta. Gli emiliani, dopo il cambio di panchina, hanno racimolato un solo punto nelle ultime tre partite e si ritrovano, dopo questo pessimo avvio di stagione, a soli due punti dalla zona retrocessione. D’altro canto, il Napoli di Spalletti vuole continuare a mantenere il primato in solitaria e, dunque, dovrà conquistare a tutti i costi i tre punti.

Napoli- Bologna, i precedenti

Napoli e Bologna si sono sfidate, in Serie A, ben 126 volte:

48 vittorie per il Napoli

37 pareggi

41 vittorie per il Bologna

Dove vedere Napoli Bologna

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Dopo le fatiche della Champions e l’infortunio rimediato da Anguissa, il Napoli potrebbe cambiare alcune pedine. In porta confermatissimo Alex Meret, in difesa Di Lorenzo, Kim, uno tra Jesus ed Ostigard con il primo favorito e Mario Rui, a centrocampo Ndombelè che sostituisce Anguissa, Lobotka e Zielinski, in attaco Politano, Raspadori favorito su Osimhen e Kvaratskhelia.

Il Bologna invece ritrova Barrow, in ballottaggio con Orsolini, ma rischia di perdere Arnautovic che, per stessa ammissione del suo allenatore, non è al meglio. In porta Skorupski, in difesa Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis, a centrocampo Medel, Schouten, in attacco Orsolini, Dominguez, Aebischer; Zirkzee.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Schouten; Orsolini, Dominguez, Aebischer; Zirkzee.

Dove vedere Napoli-Bologna: Sky o Dazn?

Il match andrà in onda domenica 16 ottobre alle ore 18.00. La partita sarà visibile su Dazn, per vederla in Tv bisogna scaricare l’app di Dazn su smart tv compatibili o su console PlayStation o XBox, in alternativa dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast oppure il TIMVISION Box.

Per chi possiede l’abbonamento Sky-Dazn, è possibile seguire il match, attivando Zona Dazn, sul canale 214 di Sky.