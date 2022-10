Dall’Inghilterra sono sicuri: “Affondo a gennaio del Manchester United per l’attaccante del Napoli”

Visti i grandi successi conquistati in Champions League, il Napoli sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. I calciatori azzurri sono nel mirino dei top club europei, soprattutto dopo le prove di forza contro Ajax e Liverpool, superate a pieni voti.

L’ultima notizia in termini di mercato arriva dall’Inghilterra, dove Sport-Express scrive di un probabile interesse del Manchester United per uno degli attaccanti del Napoli. Se la difesa – con soli 4 goal subiti in Champions League finora – regge bene, l’attacco non è da meno: i 6 goal all’Ajax in trasferta e un poker al Liverpool non passano inosservati.

Hirving Lozano (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il club inglese non ha lasciato nulla al caso, e si vocifera che la società possa tentare un affondo già a gennaio per Hirving Lozano. Al momento nessuna offerta ufficiale da parte del Manchester United, ma non si esclude che il Napoli – per una cifra adeguata – possa prenderla in considerazione. L’offerta dovrà essere davvero alta però: la società difficilmente si priverà di un suo uomo chiave nel mercato invernale.