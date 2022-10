Home » News Calcio Napoli » Sacchi sicuro: “Il Napoli può arrivare in semifinale di Champions”, poi l’avviso su un rischio

Arrigo Sacchi, ex allenatore storico del Milan e anche della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

L’ex allenatore, rivale del Napoli in Serie A ai tempi di Maradona, ha esaltato gli azzurri senza mezzi termini per questo inizio di stagione molto positivo.

Sacchi si è lanciato poi anche in una previsione sul cammino degli uomini di Spalletti in Champions League.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

FLORENCE, ITALY – MARCH 23: Italian Football Youth Coordinator Arrigo Sacchi during a training session ahead of their EURO 2012 qualifier against Slovenia at Coverciano on March 23, 2011 in Florence, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

“Se non cadranno nella trappola del successo e tutti resteranno umili, questo Napoli può arrivare molto lontano, magari in semifinale di Champions se i sorteggi non saranno troppo cattivi”.

“Finora il lavoro della squadra di mister Spalletti è da dieci, che ha assimilato molto bene i valori tecnici e morali del suo tecnico quale la voglia di dominare il suo avversario, sempre, comunque ma anche dovunque, altrimenti non si fanno quattro goal contro il Liverpool di Klopp, e non se ne danno dieci, tra andata e ritorno, ai lancieri dell’Ajax”.

Filippo Maria Aiello