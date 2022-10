Assurdo Pomigliano Calcio Maschile, chiuso lo stadio Gobbato: la squadra rischia di perdere a tavolino le prossime partite

L’A.S.D Pomigliano Calcio 1920 – Maschile comunica ai propri tifosi che lo Stadio U. Gobbato a causa di mancato adempimento di autorizzazioni, è stato chiuso con una ordinanza sindacale in data odierna.

La chiusura è stata decisa oltre che per i tifosi, anche per i calciatori, comportando un danno enorme sia per quanto riguarda l’impossibilità di svolgere partite in casa, sia per quanto riguarda lo svolgimento degli allenamenti.

Oggi la nostra squadra, inconsapevole della chiusura per mancata comunicazione (nessuna notifica è a noi arrivata) è stata costretta a fare solo pochi minuti di allenamento in quanto solo successivamente è stato notificato (per via telefonica da parte di una persona della Società di Calcio Femminile) che non ci si poteva allenare. Inutile ribadire che l’allenamento di oggi era necessario per impostare la squadra per la importante trasfera di domani a Capri.

Inoltre , la partita di Domenica 16 Ottobre, che vedeva protagonista la squadra Under 19 del Pomigliano con la quale si doveva aprire il Campionato Juniores Regionale non potrà essere svolta.

Ma ciò che più preoccupa la nostra Società è che nel corso della prossima settimana non avremo un Campo su cui poterci allenare e, soprattutto, non avremo in disponibilità lo Stadio per la partita di Coppa Italia di Mercoledì 19 Ottobre. Il risultato della scorsa partita ha visto un Pomigliano vincente , fuori casa, con un risultato di 3-1, ma se non ci sarà possibilità di giocare la nostra Squadra si vedrà sconfitta a tavolino 3-0, non superando così il passaggio di Coppa che potrebbe segnare un importante obiettivo annuo finalizzato alla Serie D.

Altro immenso dispiacere è il rischio di non poter svolgere la partita di Campionato contro la squadra di Massa Lubrense in data 23 Ottobre, giorno importantissimo per la città di Pomigliano, in quanto avremmo anche festeggiato i 102 anni del Pomigliano Calcio Maschile. Avevamo organizzato per l’occasione il “Family Day” tramite il quale le famiglie sarebbero entrate Gratis; tra i festeggiamenti sarebbe comparsa una mega-torta, due piccole partite tra bambini che avrebbero vestito il colore Granata e avremmo anche inaugurato la nuova Maglia del Pomigliano oltre ad avere importanti ospiti nazionali.

Ma tutto ciò, probabilmente, non sarà possibile a causa di questa ordinanza sindacale.

Ci meraviglia che queste autorizzazioni non siano state richieste a chi di competenza (non certo noi) per tanto tempo e che oggi , non gli sia stato concesso neanche un lasso di tempo congruo per provvedere. Si è deciso in modo a nostro parere irrispettoso nei riguardi delle nostre squadre di chiudere immediatamente tutto, creando un evidente danno di immagine ed economico; infatti la squadra del Pomigliano Calcio 1920 probabilmente non si potrà allenare per tutta la settimana e non potrà disputare le partite ufficiali della Federazione non avendo avuto , al momento, disponibilità dai campi limitrofi.

Siamo amareggiati per tutto ciò che sta accadendo, e siamo fiduciosi che entro fine settimana i solerti politici che hanno provveduto immediatamente a chiudere il campo possano fare riunioni, anche domenicali, affinché venga data disponibilità da lunedì alle squadre almeno per gli allenamenti e per le partite a porte chiuse.

Avvertiamo quindi i nostri tifosi che il tutto non è assolutamente dipeso dalla nostra Società, tantomeno dipenderà da noi ove mai si dovessero disputare partite fuori da Pomigliano, perché siamo vittime di un atto, che oltre che gravissimo è anche lesivo dell’immagine storica del Pomigliano Calcio 1920.

Ci amareggia infine la circostanza che i ragazzi dell’Under 19 (squadra che dopo anni riprendeva grazie ai nostri enormi sforzi il suo cammino )che lavorano dal mese di agosto e che non vedevano l’ora di giocare nel mitico Ugo Gobbato, dovranno restare a casa .

Ora più che mai la Società e la Squadra hanno bisogno del sostegno dei tifosi, perché solo Uniti Si Vince.