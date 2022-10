Ultime notizie Napoli, Spalletti ha scelto l’attaccante per il Bologna

Con il rientro di Victor Osimhen e le ultime grandi prestazioni di Raspadori, per Luciano Spalletti sarà un problema scegliere la punta titolare della sua formazione.

Qualsiasi allenatore ovviamente ne vorrebbe avere eccome di questi problemi e avere la possibilità di scegliere tra due, o forse meglio dire tre visto anche Simeone, giocatori così forti nello stesso ruolo.

Osimhen Napoli Ajax (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Anche perché la competizione spingerà i calciatori ad aumentare i giri, e quindi la qualità delle loro prestazioni. Senza dimenticare appunto che c’è un certo Simeone che ultimamente sta facendo gioire, e non poco, i tifosi napoletani quando esce dalla panchina.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport annuncia che contro il Bologna potrebbe ripetersi la stessa staffetta vista in Champions League con Jack Raspadori titolare e Victor Osimhen pronto a subentrare a partita in corso.

Raspadori Napoli Ajax (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Possibilità di minutaglie ovviamente anche per Giovanni Simeone, alla ricerca di possibilità per mettersi in mostra e strappare la convocazione con l’Argentina per i Mondiali in Qatar.

Filippo Maria Aiello