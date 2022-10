Caos disabili allo stadio, il sindaco Manfredi: “Disguido con gli steward, col Napoli troveremo una sistemazione”

Una partita splendida quella del Napoli contro l’Ajax, un successo arrivato per 4-2 che ha garantito agli azzurri la qualificazione agli ottavi di finale con ben due turni d’anticipo. Una gara che ha ricevuto apprezzamenti da tutta Italia.

Eppure c’è stato un episodio che ha macchiato una serata altrimenti perfetta. Alcuni tifosi disabili non hanno, infatti, potuto assistere al match allo stadio Diego Armando Maradona. I posti riservati ai disabili erano occupati, inoltre barriere architettoniche e posizioni troppo arretrate, hanno reso la visuale praticamente impossibile.

Tra i tanti che hanno dato risalto alla storia c’è anche il Consigliere dei Verdi, Francesco Borrelli. Sulle sue pagine social sono state pubblicate varie testimonianze di persone che non hanno potuto assistere al match.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli

Per chiarire l’accaduto è intervenuto – nel corso di una conferenza stampa – il Primo Cittadino della città di Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi. Ecco quanto evidenziato:

“Credo si sia trattato di un disguido, una sistemazione non appropriata da parte degli steward di queste persone per le quali abbiamo massima attenzione. Ne parleremo con il calcio Napoli e nelle prossime partite si troverà una sistemazione degna per le persone diversamente abili allo stadio Maradona”.

ECCO IL VIDEO: