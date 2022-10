L’agente di Barrow svela: “Vicino al Napoli, contatti con Giuntoli”

Ci si avvia verso la decima giornata di Serie A, il Napoli è pronto ad ospitare il Bologna al Diego Armando Maradona. La gara è in programma per domenica 16 ottobre alle 18:00, ma già saltano fuori alcune novità di formazione per Thiago Motta.

“Barrow è rientrato ieri in gruppo, in panchina dovrebbe andarci sicuro. Non so poi se

sarà in campo dal primo minuto o a gara in corso.” Sono le parole di Luigi Sorrentino, agente dell’attaccante del Bologna Musa Barrow, intervistato da Radio Punto Nuovo.

Musa Barrow (Getty Images)

Agente Barrow: “Fu vicino al Napoli”

L’agente dell’attaccante dei rossoblù ha svelato anche un retroscena interessantissimo per i partenopei. Barrow sarebbe infatti potuto arrivare a Napoli, visti i contatti avuti con Giuntoli in estate, prima dell’arrivo di Kvaratskhelia. “Barrow e il Napoli? A chi non piacerebbe una piazza come quella di Napoli – dice Sorrentino. In estate c’è stata qualche discussione con Giuntoli.” Si è parlato dell’arrivo Musa prima dell’arrivo di Kvaratskhelia. Ora quella casella è già occupata”.

“È stato contentissimo dell’avvento di Thiago Motta, le sue speranze sono quelle di fare bene, anche se con l’infortunio ha vissuto poco la nuova gestione tecnica – dice l’agente riferendosi a Barrow. Il nuovo mister dovrebbe schierarlo come attaccante, non più come cursore di fascia e questa non può che essere una bella notizia per un calciatore come Musa. L’addio di Mihajlović – aggiunge Sorrentino – però è stato difficile da digerire a livello umano. Sinisa si impose per farlo arrivare a Bologna. Ci è rimasto un po’ male che non sono riusciti a salutarsi, il mister aveva chiuso il suo rapporto col Bologna mentre era a Roma.”