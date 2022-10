Disordini Napoli-Ajax: coinvolti per errore anche due turisti e un clochard, la ricostruzione

La vigilia di Napoli-Ajax è stata caratterizzata dagli scontri tra le tifoserie, che si sono verificati nella centralissima via Medina.

A fare un’ulteriore ricostruzione dei fatti è Il Mattino, secondo cui la violenza sarebbe sfociata anche oltre alle due tifoserie. In particolare, secondo il quotidiano, due turisti scozzesi, giunti all’ombra del Vesuvio per godersi la città, sono stati invece scambiati per supporters della squadra di Amsterdam. Per questo, sono stati aggrediti da alcuni facinorosi nei pressi di largo Banchi Nuovi.

Solo uno dei due – fa sapere il quotidiano – ha riportato lesioni lievi e si è fatto medicare. L’altro ne è uscito praticamente illeso.

Inoltre, secondo la medesima fonte, c’è poi da registrare anche un terzo ferito: un clochard irlandese, sorpreso da un gruppo di violenti in via Medina. Anche lui ha riportato una lieve contusione, ma ha scelto di non farsi medicare.

Maria Mazza ha anche aggiunto uno spiacevole episodio che vede protagonista il suo compagno: “Imparate a leggere bene i post. Mi firmo una tifosa napoletana non venite a farmi la morale su Napoli a me che da sempre mi batto per la mia città e scusate se ieri il mio compagno ha rischiato di finire in ospedale perché scambiato per un tifoso avversario.” Gran parte della stampa napoletana si è scagliata contro i disordini dei giorni scorsi tra le due tifoserie. C’è il timore che si tratti di agguati organizzati da frange di tifosi. Sono due gli episodi cardine degli scontri: il primo è una coltellata che un tifoso del Napoli ha rifilato ad un tifoso olandese. Il secondo è accaduto invece in via Medina, intorno alle dieci di martedì notte.