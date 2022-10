Napoli a caccia del record del PSG: gli azzurri vogliono entrare nella storia della Champions League

Il Napoli è protagonista di una straordinaria campagna europea: gli azzurri si sono già qualificati agli ottavi di finale con due giornate di anticipo e stanno disputando partite sensazionali. La squadra di Spalletti sta battendo diversi record in stagione ed è in corsa per batterne un altro molto importante, che ora appartiene ai marziani del PSG.

I francesi, nella stagione 2017/2018, guidati da Cavani, Neymar, Di Maria e Mbappé, vinsero il proprio girone di Champions League (con Bayern Monaco, Celtic e Anderlecht) segnando 25 gol, il record di sempre nella fase a gironi della competizione. La formazione parigina concluse il girone con una media gol di 4.17 reti a partita, il Napoli quest’anno sta facendo addirittura meglio.

Gli azzurri hanno segnato 17 gol in quattro gare, portando la loro media realizzativa a 4.25 gol a partita. Un risultato straordinario che potrebbe diventare il record assoluto laddove il Napoli segnasse 9 gol in totale nelle sfide con Rangers e Liverpool. Più complicato il discorso individuale per l’attuale capocannoniere del Napoli in Europa, Giacomo Raspadori: il numero 81 azzurro ha messo a referto 4 gol ed il record di 11 reti in una singola fase a gironi, appartenente a Cristiano Ronaldo, è decisamente lontano.