Juventus, Ajax e Tottenham: la rivelazione a sorpresa su Kvaratskhelia dalla Georgia

Juventus, Ajax e Tottenham. Questi sono solo alcuni dei top club che avevano puntato Kvaratskhelia prima dell’assalto decisivo del Napoli.

A renderlo noto è Lasha Kokiashvili, giornalista georgiano molto vicino alle vicende dell’ex Rubin Kazan, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter.

Kokiashvili nel suo tweet elogia la bravura del team di Giuntoli che ha scommesso sul giocatore proveniente dalla Dinamo Batumi quest’estate. Tra i vari club che hanno osservato Kvaratskhelia, secondo il giornalista, ci sono tanti dei top club europei: Juventus, Milan, Ajax, Leeds United, Everton, Tottenham e Bayer Leverkusen.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

In particolare Juventus, Ajax e Tottenham sono state le squadre più vicine all’attuale numero 77 azzurro: Fabio Paratici lo voleva prima in bianconero e poi in casa Spurs, mentre il club olandese si è tirato dietro alla richiesta di 15-20 milioni di euro fatta recapitare dal Rubin Kazan due anni fa.

Kokiashvili premia la fiducia che il Napoli ha dato al giovane e il prezzo così basso fa capire quanto sia stato bravo Giuntoli ad assicurarsi le prestazioni di Kvaratskhelia.

Antonio Cacciapuoti