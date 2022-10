Insigne parla della perdita di sua figlia: “Non è facile, ma uniti cerchiamo di andare avanti”

Lorenzo Insigne non sta attraversando un momento felice: Jenny Darone, moglie dell’ex capitano del Napoli, ha da poco perso la figlia che portava in grembo. A causa di questo gravissimo lutto, Insigne è stato lontano dai campi per diverse settimane e la famiglia ha deciso di non far uscire nulla.

Insigne ha però deciso di rompere il silenzio: in conferenza stampa, l’attaccante del Toronto FC, si è aperto riguardo al gravissimo lutto familiare subito da lui e sua moglie Jenny Darone.

Lorenzo Insigne (Photo by Vaughn Ridley/Getty Images)

Queste le sue parole: “Non tutti sanno quello che è successo, però abbiamo avuto un grande problema familiare. Faccio fatica a spiegare perché non me la sento ma abbiamo avuto una grande perdita insieme a mia moglie. Non è stato facile, stiamo cercando di andare avanti uniti come abbiamo sempre fatto. Abbiamo altri due splendidi bimbi che ci permettono di stare spensierati. Però è sempre nei nostri pensieri quello che ci è accaduto”.

La voce rotta e la difficoltà nel raccontare questo tragico evento possono far comprendere appieno la il periodo buio che la famiglia Insigne ha dovuto affrontare nelle scorse settimane. Tutta la redazione di SpazioNapoli si stringe nuovamente attorno a Lorenzo Insigne, sua moglie Jenny e tutta la famiglia.

Matteo Liguori