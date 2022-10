Spalletti: “Qualificazione merito dei calciatori”, poi la notizia su Osimhen!

Questa sera il Napoli di Luciano Spalletti ha sconfitto l’Ajax con una storica vittoria per 4-2, la quale concede agli azzurri l’accesso alla fase ad eliminazione diretta della Champions League. Prima squadra qualificata in Italia e terza in Europa assieme al sorprendente Bruges e alla corazzata Manchester City di Pep Guardiola.

Durante il post-partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Di seguito le dichiarazioni del mister degli azzurri:

Luciani Spalletti intervista

Sull’atmosfera del Maradona.

“Si viene coinvolti dai tifosi, ma io sono il primo allenatore ad allenare dei ragazzi che hanno portato in campo l’orgoglio di tutto il popolo napoletano e la loro voglia di voler restare nella competizione.

Gli schemi? Non ci sono più nel calcio e gli spazi non sono più fra le linee ma fra gli avversari è importante avere coraggio. Nell’unica distrazione di questa sera ci hanno creato difficoltà, se abbassi il ritmo loro ti fanno male.

Osimhen? Non sappiamo a che punto era di condizione ha fatto pochi allenamenti era un po’ un’incognita, è abbastanza capoccione. Non ha lavorato in fase difensiva perché non era in condizione, ma a quel punto li di partita le sue abilità di testa e la sua gamba ci volevano per portare a casa il match. Con Raspa giochiamo meglio, sa accorciare ma dopo un po’ lo hanno capito è un calciatore straordinario“.