Rischio esonero per Allegri, tra i possibili sostituti c’è anche l’ex Napoli

A lungo andare si sono rivelate un fuoco di paglia le due vittorie casalinghe della Juventus contro Bologna e Maccabi Haifa. Proprio contro la squadra israeliana, la Juve ha alzato bandiera bianca ieri sera, arrendendosi per 2-0. Molto sottotono i bianconeri apparsi ieri e, dove c’è sconfitta, c’è ovviamente il popolo juventino che invoca a gran voce l’esonero di Massimiliano Allegri.

Seppur post gara, il presidente Agnelli, abbia ribadito la permanenza dell’allenatore livornese in panchina, è impossibile non notare il malcontento generale. Calciatori completamente allo sbaraglio, ottavi di Champions ormai sfumati e l’incapacità dei bianconeri ad imporsi in campionato (dove il Napoli in vetta dista già 10 punti) sono solo alcuni dei fattori che hanno fatto rinascere il movimento social #allegriout negli ultimi giorni.

Alla luce di ciò, Tuttosport ha stilato una lista di 7 possibili nomi pronti a subentrare a Massimiliano Allegri. Qualora la società bianconera decidesse di accantonare il proprio orgoglio, sacrificando in parte le malandate casse societarie, diversi sono i tecnici pronti a prendere le redini della Juventus e, fra i nomi, figura anche quello di Rafael Benìtez. Tra gli altri tanti spuntano anche quelli di Tuchel, Pochettino e Cesare Prandelli.

FOTO: Getty – Rafael Benìtez

Per Benìtez sarebbe dunque la seconda esperienza italiana, dopo i due anni al Napoli che gli valsero le conquiste di Coppa Italia e Supercoppa (ai rigori proprio contro la Juve). Il tecnico spagnolo, grazie alla sua esperienza europea, sarebbe il profilo giusto per risollevare il morale dell’ambiente bianconero. Questo, anche alla luce del suo palmarès di due trofei in altrettanti anni in Italia.

Mario Reccia