Quando torna Rrahmani? Spunta il numero di partite che salterà il difensore

Nella giornata di ieri il Napoli ha comunicato l’esito degli esami di Amir Rrahmani, il difensore azzurro resterà fermo ai box per un bel po’ di tempo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha evidenziato nel dettaglio quante partite dovrebbe saltare il numero 13 partenopeo.

Il ritorno di Rrahmani è fissato per il 2023 ed il numero di match che sarà costretto a saltare è di nove partite totali tra Champions e campionato. In Europa non ci sarà in nessuna delle tre sfide restanti, contro Ajax, Liverpool e Rangers toccherà ad uno tra Ostigard e Juan Jesus. Stesso discorso in campionato dove Rrahmani non ci sarà contro Bologna, Roma, Sassuolo, Atalanta, Empoli ed Udinese.

Infortunio Rrahmani contro la Cremonese

Dopo i Mondiali in Qatar il Napoli per la prima gara ufficiale del 2023 affronterà l’Inter, l’obiettivo di Rrhamani è probabilmente quello di tornare a disposizione per la sfida in casa dei nerazzurri. Tutto dipenderà ovviamente dalle condizioni post infortunio, fondamentale sarà la tournée invernale in Turchia dove l’azzurro potrà ritrovare la giusta condizione.