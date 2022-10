Home » News Calcio Napoli » Il Napoli punta il gioiello 2003: Giuntoli a lavoro per portarlo in azzurro

La scuola calcio brasiliana ha sempre sfornato numerosi talenti nel corso degli anni. L’ultimo della lista è Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 ad oggi in forza al Santos. La formazione bianconera non è nuova in quanto a talenti esorbitanti (Neymar e Rodrygo su tutti) e, un profilo del genere non è sfuggito a Cristiano Giuntoli e al suo staff.

Già talento dell’Under-20 brasiliana, Leonardo ha timbrato il cartellino 6 volte in Copa do Brasil ed altre 4 volte in Copa Sudamericana. Il tutto si aggiunge alle 11 reti e ai 3 assist messi a referto nello scorso campionato verde-oro. Numeri troppo grandi per passare inosservati e, secondo quanto riporta calciomercato.com, Giuntoli è pronto a sfidare diversi club inglesi e spagnoli per provare a portare al Napoli il giovanissimo talento.

FOTO: Getty – Marcos Leonardo

Talenti del genere sono però da maneggiare con molta cura. Diversi sono i calciatori che hanno floppato lontani dalla madre patria anche se, al momento, i numeri sembrano esser dalla parte di Marcos Leonardo. Un investimento che sarebbe dunque lungimirante, atto a migliorare il settore giovanile nell’immediato e chissà, magari anche il Napoli di Spalletti in un non troppo remoto futuro.

Mario Reccia