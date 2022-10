Mondiali, FIFA pronta a risarcire i club: già stanziato il budget

Manca ancora più di un mese al via di Qatar 2022 eppure la FIFA già corre ai ripari. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, pare che il principale organo del calcio mondiale abbia già messo a disposizione un budget totale di circa 209 milioni di dollari. Soldi ovviamente destinati ai club che “presteranno” i propri calciatori alle nazionali che prenderanno parte all’imminente Mondiale.

FOTO: Getty – Hirving Lozano

Mondiale in Qatar: la FIFA “rimborsa” i club

Si parla dunque di circa 10mila dollari di bonus, da versare nelle casse dei club per ogni giorno passato dai propri tesserati all’interno della competizione. Tale piano fu attuato anche in occasione del Mondiale in Russia del 2018 e, per ottenere tale compenso, bisognerà presentare domanda in forato digitale tramite il Fifa Professional Football Landscape.

È importante però sapere che, un club incasserà tale bonus solo se il proprio tesserato, impegnato in Qatar, è sotto contratto con la squadra da almeno due anni. Al Napoli spetterebbero dunque i compensi solo per Zielinski, Lozano ed eventualmente Mario Rui.

Una mossa astuta quella della FIFA. Basterà per tenere a bada le lamentele dei club?

Mario Reccia