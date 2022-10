“Insigne o Kvaratskhelia? C’è una differenza”: parla Zeman

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli l’allenatore Zdenek Zeman ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti e ha confrontato Kvicha Kvaratskhelia e Lorenzo Insigne.

Tra una partita del Napoli di Spalletti o una partita della Juventus di Allegri cosa sceglierebbe? “Sicuramente è bello veder giocare il Napoli di Spalletti, sta facendo molto bene anche perché non si aspettava l’uscita di così tanti big. La squadra sta giocando un ottimo calcio speriamo che stasera ripeta la gara dell’andata“.

Cosa non deve sbagliare il Napoli per vincere lo Scudetto? “Non si deve addormentare, devono continuare a lavorare come ha fatto fino a oggi. Il Napoli da diverse annate fa periodi dove fa ottimo calcio e poi sono finiti male; mi auguro che quest’anno duri fino alla fine”.

Napoli Osimhen (Getty Images)

Con Osimhen quanto meglio può fare il Napoli? “Il Napoli finora ha fatto benissimo senza Osimhen. Sicuramente si parla di un giocatore importante però penso che è più un giocatore da contropiede. Con Raspadori la squadra gioca di più, si avvicina di più giocando molti palloni invece di giocare solo palla lunga con Osimhen“.

“Che ne pensa di Lobotka? “Penso che quest’anno sicuramente ha fatto un grandissimo progresso. Prima era sfruttato male ma è un giocatore importante oggi che dà i tempi di gioco e sbaglia poco“.

Insigne o Kvaratskhelia? “Lorenzo l’ho visto per tanti anni, ha giocato per molto tempo ed è stato importante per la squadra. Kvaratskhelia sta facendo benissimo e sicuramente può continuare a crescere“.

Giacomo Maraucci