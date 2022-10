Dybala e Di Maria out: aumentano le chance di Simeone?

Manca esattamente un mese all’ultimo incontro di Serie A prima della pausa Mondiale. Stop ai campionati dal 12 Novembre, con la più controversa Coppa del Mondo di sempre che sarà di scena dal 20 Novembre fino al 18 Dicembre. In campo si tornerà poi il 4 Gennaio, quando il Napoli sarà chiamato ad affrontare l’Inter a San Siro.

Ad oggi, sono 5 gli azzurri sicuri di una chiamata in nazionale, ovvero: Kim (Corea del Sud), Olivera (Uruguay), Anguissa (Camerun), Zielinski (Polonia) e Lozano (Messico). Ancora in dubbio Mario Rui con il suo Portogallo, eppure non è il numero 6 ad essere al centro dell’attenzione ultimamente. Complici le ultime ottime prestazioni e gli infortuni di Di Maria e Dybala, si alzano anche le possibilità di Giovanni Simeone di partire, direzione Qatar, con la sua Argentina.

FOTO: Getty – Giovanni Simeone

Mai troppo spazio in maglia albiceleste per il figlio d’arte, nonostante i suoi gol segnati in Serie A. Quest’anno però, tutto sembra girare in favore per Simeone che, fra gol decisivi in campionato e prime gioie in Champions, sta seriamente impressionando il CT argentino Lionel Scaloni. A questo si affiancano la definitiva uscita dal giro nazionale di Icardi ed Higuain, lo scarso rendimento di Lautaro Martinez nonché gli ultimi infortuni di Dybala e Di Maria, che ne compromettono il percorso verso Qatar 2022.

Gol e tanta “garra argentina” sprigionata fin qui da Giovanni Simeone, fin qui fermo a sole 5 presenze (tutte in amichevole) ed 1 gol con la sua Argentina. Scaloni potrebbe valutare l’idea, Napoli sogna un nuovo beniamino con la maglia albiceleste.

Mario Reccia