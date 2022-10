Decima giornata di Serie A, ecco chi arbitrerà Napoli-Bologna

Nel giorno di Napoli-Ajax si lancia uno sguardo anche al campionato, dove gli azzurri saranno impegnati domenica alle ore 18 contro il Bologna di Thiago Motta. Gli azzurri vorranno vincere per tenersi stretta la vetta della classifica, mentre per i felsinei diventa quasi decisiva per non restare risucchiati nella corsa alla salvezza.

Poco fa, sul sito dell’AIA, sono apparse le designazioni arbitrali ufficiali per il 10° turno di Serie A e, di conseguenza, anche il nome di chi dirigerà il match del Maradona.

FOTO: Getty – Luciano Spalletti e Thiago Motta

Ad arbitrare l’incontro degli azzurri sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, alla sua seconda partita quest’anno in Serie A. Nessun precedente in quel di Napoli per Cosso che sarà affiancato dai giudici di linea Raspollini e Affatato e dal quarto uomo Ayroldi. Infine, Valeri e Abbattista sono i designati per VAR e AVAR.

Fischietto poco permissivo ma che lascia correre quando può quello di Cosso, per un match che si preannuncia molto fisico ed intenso.

Mario Reccia