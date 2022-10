De Laurentiis promotore dell’accordo con Apple: firme entro il 2024

L’incontro a Napoli di qualche settimana fa tra Aurelio De Laurentiis e il CEO di Apple Tim Cook per la consegna della laurea ad honorem all’amministratore delegato della grande impresa statunitense, ha acceso anche la lampadina per affari futuri.

A primo impatto si era parlato anche del Napoli e di possibili accordi tra le parti per un clamoroso acquisto della società partenopea da parte del colosso americano. Ma poi tutto è rientrato, soprattutto per i tifosi che hanno deciso di godersi tranquillamente il campionato e la Champions League e lasciare i “dilemmi” societari a chi ne è di competenza.

De Laurentiis Tim Cook

Serie A: De Laurentiis porta Apple nel 2024?

Eppure, secondo quanto riferito da ‘Repubblica‘, Aurelio De Laurentiis e Tim Cook hanno parlato di affari. In particolare, il patron azzurro è il promotore principale per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A ad Apple.

“Il De Laurentiis 2.0 è infatti diventato di colpo più organico al sistema, addirittura negli ultimi tempi funzionale: è stato importante nell’assegnazione dei diritti a Dazn, poi addirittura decisivo nell’elezione del presidente della Lega Serie A, visto che è stato lui a candidare Lorenzo Casini.

Ora vuol diventare anello di congiunzione con la Apple per cedere i diritti tv della Serie A alla multinazionale Usa, intenzionata a potenziare il suo streaming anche attraverso il pallone. L’amministratore delegato Tim Cook ha di recente ricevuto una laurea a Napoli e ad accoglierlo con le autorità cittadine c’era in prima fila proprio Adl, sponsor e regista di una partnership che potrebbe andare in porto in tempi brevi, si sussurra entro il 2024“.