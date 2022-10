Raspadori: “Siamo contenti per il ritorno di Osimhen. L’obiettivo è alimentare questo entusiasmo”

La Champions League è arrivata al giro di boa: domani il Napoli affronterà nuovamente l’Ajax per il quarto turno del Girone A. Agli azzurri, a 9 punti e primi in solitaria nel gruppo, basterebbe un pareggio per il passaggio aritmetico agli ottavi di finale e poi solo contro i Rangers potrebbero confermare il primo posto in caso di risultati favorevoli nelle altre partite

Alla vigilia di Napoli-Ajax, Giacomo Raspadori ha presentato la sfida dalla pancia del ‘Diego Armando Maradona’ insieme a Luciano Spalletti. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

Ritorno di Osimhen: “Domani è una grande occasione per noi, vogliamo dare continuità sia ai risultati che all’entusiasmo. Sia molto contenti per il ritorno di Osimhen, essere in tanti aiuta ad alzare il livello di ognuno. La competizione è sana”.

Spalletti: “Avere la sua fiducia è stato importante, mi ha fatto subito sentire all’altezza. Ho compagni come me, che fanno il meglio per far esprimere il compagno. Credo che per questo il mio inserimento sia stato positivo”.

Raspadori Spalletti

Scudetto: “Il nostro obbiettivo è alimentare ogni giorno cosa stiamo costruendo. Non vogliamo abbassare la concentrazione, dobbiamo continuare con questa voglia di far bene e di proporre un calcio propositivo. Il nostro obiettivo è questo, alimentare questo entusiasmo e continuare a fare bene.

Pochi minuti bastano per fare bene? “Aspetto molto positivo per noi, ci porta ad essere sempre al seguito della squadra. Ci sono tantissime partite per metterci in mostra, dobbiamo sempre essere a disposizione e farci trovare pronti”.

Miglioramento personale: “Il risultato di un singolo dipende sempre dal collettivo. Penso di essermi sentito sempre attaccante, non mi sto rendendo conto ora di poterlo fare”