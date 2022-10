Spalletti esalta il Napoli: solo il Bayern Monaco eguaglia gli azzurri

Dopo le prime partite della stagione, la cosa che più esalta il Napoli e che più salta all’occhio vedendo la squadra di Spalletti è di certo l’attacco. Il club azzurro, infatti, è la squadra con il miglior attacco sia in Serie A che in Champions League.

Napoli (Getty Images)

Napoli a segno con 14 marcatori: solo Gattuso come gli azzurri

In Serie A, il Napoli ha messo a segno ben 22 gol in appena 9 giornate di campionato portando a segno ben 12 calciatori diversi, con capocannoniere Khvicha Kvaratskhelia, seguito da Raspadori, con una media di quasi 2,5 gol a partita. In Champions League va anche meglio, con ben 13 gol in sole 3 giornate. E il totale dei marcatori, considerando anche la competizione europea, porta a 14 marcatori. Solo il Bayern Monaco eguaglia gli azzurri in questa speciale classifica.

Dai difensori agli attaccanti, con Spalletti si divertono tutti: Kim, Olivera, Di Lorenzo (solo in Champions), Ndombele (solo in Champions) Lobotka, Elmas, Anguissa, Zielinski, Lozano, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori e Simeone.

Il Napoli è l’unica squadra ad aver portato a segno un numero tanto alto di calciatori diversi in giro per l’Europa, rispetto al campionato. In Italia solo l’Udinese sta tenendo un ruolino di marcia simile, con 11 marcatori diversi, mentre le due milanesi sono ferme a quota 9. L’unica squadra in Europa a pareggiare il numero di marcatori azzurri è il Valencia di Gennaro Gattuso (in campionato).

Armando Lace