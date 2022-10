Napoli-Ajax: Spalletti può stabilire un record strabiliante

Domani sera al ‘Maradona‘ contro l’Ajax, si giocherà la sfida più importante della stagione del Napoli, fino a questo momento. Gli azzurri, al primo posto nel girone A di Champions League e sempre vincenti nelle 3 gare disputate, sono proiettati al passaggio del turno e alla quarta qualificazione agli ottavi di finale della propria storia.

Negli anni recenti gli azzurri hanno superato i gironi solo 3 volte: 2011-12, poi eliminati dal Chelsea; 2016-17, poi eliminati dal Real Madrid; 2019-20, poi eliminati dal Barcellona.

Ajax Napoli (Getty Images)

Napoli da record in Champions League: qualificazione storica?

Ora, però, la storia sembra diversa e anche quella che può scriversi è diversa: vincendo o pareggiando contro l’Ajax, il Napoli sarebbe certo di giocarsi gli ottavi di finale. E Luciano Spalletti stabilirebbe un record eccezionale per la storia del Napoli: sarebbe la prima qualificazione arrivata con larghissimo anticipo (a 2 giornate dalla fine del girone).

Poi si punterà a qualificarsi come primi nel girone, per sperare in un ottavo di finale “abbordabile” e scrivere un altro pezzo di storia: qualificarsi ai quarti di finale.