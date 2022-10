Napoli-Bologna, Arnautovic in dubbio? Le ultime da Casteldebole

Il roboante 1-4 rifilato alla Cremonese di Alvini ha lasciato qualche acciacco al Napoli di Luciano Spalletti: Amir Rrahmani ha infatti abbandonato anzitempo il terreno da gioco dello Zini di Cremona, riportando una lesione al tendine dell’adduttore lungo la coscia sinistra. Guaio muscolare che terrà fuori il Kosovaro fino al 2023 e che lascia il Napoli privo del suo perno difensivo già dalla prossima sfida contro l’Ajax in Champions.

Nonostante l’imminente impegno europeo però, in casa Napoli si guarda anche al campionato: il Bologna di Thiago Motta è infatti atteso domenica al Diego Armando Maradona, nel match delle ore 18. Partita chiave per i rossoblù che, al netto delle scarse prestazioni maturate ultimamente, rischiano anch’essi un’importante assenza nel proprio reparto difensivo.

Bologna (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

Come riportato in mattinata da “Il Resto del Carlino”, la partenza per Napoli di Adam Soumaoro è in forte dubbio, a causa di un lieve trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro rimediato dal centrale nello scorso impegno di campionato. Anche per il francese si teme dunque un lungo stop, seppur si attendano ancora ulteriori esami strumentali che si terranno nel corso dei prossimi giorni. Di certo, c’è però che sia Napoli che Bologna rischiano di perdere i propri perni difensivi fino al rientro dopo i Mondiali.

Intanto, il Bologna ha comunicato il report allenamento di oggi e ci sono altre brutte notizie per Thiago Motta: Marko Arnautovic si è allenato a parte per una lombalgia. Possibile gestione delle energie per il bomber austriaco, ma per il momento è da considerare in dubbio la sua presenza per la trasferta di Napoli.

Mario Reccia