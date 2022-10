Mauro fa discutere: “Nemmeno Maradona basterebbe a questa Juve!”

Il noto opinionista Massimo Mauro durante un’intervista, risponde in maniera a dir poco diretta ad una domanda riguardante la situazione drammatica della Juventus.

La squadra agli ordini di Max Allegri sta attraversando un brutto periodo: i risultati non arrivano. ma quello che preoccupa di più sono le prestazioni sottotono, ormai una costante in casa bianconera.

“Per me la risposta deve arrivare sempre dal campo. E quindi dai giocatori e dall’allenatore”, ha spiegato l’ex calciatore. Che poi aggiunge: “Un esempio? Darsi un sistema semplice. Io giocherei sempre con la difesa a tre, perché se hai Bonucci è come sfruttare un centrocampista in più. Se aspettiamo invece che la soluzioni passi per le giocate dei singoli, la vedo male: la Juve non ha un calciatore in grado di risolvere le partite da solo. Servirebbe Maradona e forse non sarebbe abbastanza“.

Per Massimo Mauro, dunque, nemmeno il giocatore più forte mai esistito sarebbe in grado di risollevare la situazione in casa Juventus, che non vive certamente il suo miglior momento.