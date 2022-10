Fedele distrugge un azzurro: “Il Napoli ha preso un altro gol per colpa sua!”

L’ex dirigente Enrico Fedele, durante un’intervista a Radio Marte, ha fatto il punto della situazione in casa Napoli dopo le recenti prestazioni degli azzurri.

In particolare, l’opinionista si è voluto soffermare sul gol subito dagli azzurri nel match di ieri contro la Cremonese per cui il principale responsabile, secondo lo stesso Fedele, sarebbe Mario Rui.

Ecco quanto evidenziato:

“Mario Rui ha un piede fatato, da mezzala sinistra. Purtroppo, però, tutti i pericoli del Napoli vengono dalla sua zona: è successo ieri, sul gol della Cremonese, contro il Milan e non solo. Questa è una carenza, perché la copertura non ce l’ha proprio. Certe cose, purtroppo, si ripetono di continuo”.

Mario Rui (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Poi, ha aggiunto: “Nel Napoli non esiste un altro Lobotka. Con Gaetano, si è fatto un timido tentativo di sostituirlo, ma non è la stessa cosa. Il Milan non ha undici Leao, ci sta: non devi avere per forza un vero vice per ogni ruolo. Nemmeno l’Inter ha un vice Brozovic con lo stesso carisma. Tranne il Milan, il Napoli non ha incontrato nessun avversario importante: è un aspetto, questo, che non possiamo trascurare”.

Il Napoli sta andando oltre le previsioni e Spalletti si ritrova una rosa da tredici-quattordici giocatori che usa più spesso. Per questo, gli ho dato dieci in pagella“.