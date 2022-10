Brutte notizie per Mourinho, arriva la conferma: salta Roma-Napoli!

La sfida tra Roma e Napoli del prossimo 23 ottobre ha già perso uno dei suoi protagonisti. Nel corso della sfida tra i capitolini e il Lecce giocata all’Olimpico, infatti, i giallorossi padroni di casa hanno perso per infortunio Paulo Dybala.

Come riportato dall’Ansa, il problema riguarda il quadricipite della coscia sinistra e sarà valutato meglio domani con una risonanza magnetica, ma la lesione è confermata. Il giocatore è stato oggi a Trigoria per effettuare alcuni esami, però il versamento ha reso impossibile stabilire con precisione l’entità dell’infortunio.

FOTO:Getty – Dybala infortunio

Per la Joya ci si aspetta uno stop di circa 30 giorni, se non di più. L’argentino salterebbe così 9 partite tra campionato e coppe, compresa quella con gli azzurri di Luciano Spalletti. Una vera tegola per Mourinho, che perde il suo uomo di maggiore qualità in un momento già decisivo per il campionato di Serie A. Una tegola anche per l’Argentina che, a 40 giorni dal Mondiale, potrebbe essere senza Dybala in Qatar.