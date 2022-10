Zanimacchia: “Sfida difficile oggi, ma il mister ci ha spiegato cosa fare”

Questa sera alle ore 18:00, il Napoli di Luciano Spalletti affronterà allo Stadio Giovanni Zini di Cremona la Cremonese di mister Alvini. La sfida può rappresentare un ostacolo complicato per il Napoli viste le caratteristiche della squadra di Alvini: non a caso mister Spalletti ha schierato molti titolari, l’unico cambio a sorpresa è Ndombele preferito a Piotr Zielinski. La Cremonese fa dell’aggressività la sua caratteristica principale, ma sicuramente sarà difficile attuare il solito piano di gioco contro una squadra de livello come il Napoli:

Durante il pre-partita è intervenuto ai microfoni di DAZN, Luca Zanimacchia, centrocampista dei grigi e titolare nel match di oggi contro il Napoli.

Che tipo di partita vi aspettate? “È difficile loro sono una grande squadra però per noi è una grande opportunità confrontarci con una grande squadra”

Come affronterete il Napoli? “L’ultima partita con il Lecce abbiamo cambiato qualcosa il mister fa dell’aggressività il suo gioco ma aspettarli bassi e poi ripartire può rappresentare una buona opzione di gioco”

Giuseppe Esposito