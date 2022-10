Home » News Calcio Napoli » Politano al settimo cielo: messaggio in diretta per i tifosi del Napoli!

È da poco terminata la sfida di Serie A tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Cremonese di Massimiliano Alvini.

Gli azzurri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per uno 1 a 0 grazie al rigore trasformato da Matteo Politano, facendosi poi recuperare ad inizio ripresa dal gol di Dessers (1-1), ribaltando poi nuovamente il risultato con le reti di Simeone, Lozano e in pieno recupero Oliveira (primo con la maglia azzurra).

Termina così 4 a 1 in favore del Napoli che conquista la vetta della classifica in solitaria dopo il pareggio dell’Atalanta in casa dell’Udinese. Tra i protagonisti assoluti della serata c’è sicuramente l’ex Inter, Matteo Politano, autore del gol che ha permesso ai partenopei di sbloccare la gara. L’esterno in maglia 21 si è espresso così ai microfoni di DAZN:

FOTO: Getty – SSC Napoli’s squad

“Penso che non riuscivamo più a trovare le soluzioni del primo tempo, subentra la stanchezza si gioca ogni 2/3 giorni. Sono stati bravi i subentrati a dare quella spinta più.

Tanti i tifosi ci hanno seguito e quello ci dà la forza. Sta andando bene, sto giocando con continuità ma c’è da migliorare ancora ed è importante ricordarsi che l’anno è ancora molto lungo”.

Dunque l’esterno azzurro sottolinea quanto di buono fatto, rivolgendo anche i complimenti ai compagni subentrati, fondamentali specialmente quando si gioca con così pochi giorni di riposo tra una partita e l’altra.

Lorenzo Golino