Napoli formato maxi: Spalletti può superare Sarri

Il Napoli inarrestabile di questo inizio stagione ha ancora tanto da dare alla Serie A e all’Europa. Gli azzurri sono primi in campionato e primi in Champions League ma la sensazione di “grandezza” andrà confermata nel tempo e con la costanza di chi ha fame di vincere.

La certezza del Napoli è l’incisività e la qualità dei singoli – e quindi del gruppo – che sta portando a sognare in grande anche lì dove sembrava “impossibile” riuscire. Il futuro del Napoli comincia questa sera a Cremona, dove sarà fondamentale vincere per riuscire a mantenere la testa della classifica.

Napoli (Getty Images)

Napoli: Spalletti intende superare Sarri

Contro la Cremonese basterebbero due gol per sfondare quota 3500 gol segnati in Serie A dal Napoli. E proprio la media gol impressionante che sta tenendo la squadra azzurra potrebbe portare Luciano Spalletti a superare Maurizio Sarri.

In Europa e in Serie A, il Napoli ha la miglior media realizzativa: 13 gol in 3 partite di Champions League (4.3 a partita) e 18 gol in 8 partite di Serie A (2.23 a partita). Il Corriere dello Sport fa una proiezione fino a fine stagione tenendo questi numeri: continuando così il Napoli arriverebbe a segnare 140 reti fino alla fine dell’anno e demolirebbe il record attuale, stabilito dalla squadra di Sarri, con 115 gol.