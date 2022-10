Spalletti rivela: “Succedeva ad Alvini quando allenava i dilettanti!”

È da poco terminata la conferenza stampa del tecnico del Napoli Luciano Spalletti, l’allenatore toscano è apparso sereno e sicuro delle potenzialità della propria squadra.

Il tecnico ha ribadito più volte le tante insidie che gli azzurri potranno trovare domani: i partenopei giocheranno contro una squadra in salute e forte.

Tra le fila del Napoli appare ormai certa l’assenza di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano rimarrà a Castel Volturno per ultimare il recupero e provare ad essere in condizione per il match di Champions League contro l’Ajax.

In particolare, proprio durante la conferenza, Spalletti ha rivelato un curioso retroscena riguardante l’allenatore della Cremonese, Massimiliano Alvini.

LECCE, ITALY – OCTOBER 02: Head coach of Cremonese Massimiliano Alvini (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Di seguito quanto riportato:

“Domani troveremo un ambiente bellissimo, Cremona è una città che vive il calcio in maniera corretta. La gente lì sta vivendo la situazione di classifica in maniera tranquilla. Alvini è un mio grandissimo amico, quando lui allenava nei dilettanti la tribuna era piena di tecnici che volevano vedere il suo allenamento. Lo abbraccerò forte perché se lo merita e sono io quello fortunato ad allenare nella sua stessa categoria”.