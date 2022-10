Spalletti spiazza tutti: “Nessun entusiasmo! Proviamo ad accontentare i nostri tifosi”

Il Napoli sarà atteso domani dalla gara contro la Cremonese, che si disputerà alle ore 18 allo stadio Zinni di Cremona. Gli azzurri saranno chiamati ad una vittoria per provare a mantenere la vetta della classifica in Serie A e per dare continuità all’incredibile prestazione di mercoledì ad Amsterdam contro l’Ajax, schiantato con un incredibile 6-1.

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa, regalandoci come sempre dichiarazioni mai scontate.

Spalletti conferenza

Il tecnico toscano ha tenuto a sottolineare il fatto che, nonostante le 7 vittorie consecutive accompagnate da grandi prestazioni, sia fondamentale restare con i piedi per terra. Spalletti ha anche sottolineato che, per adesso, l’unico obiettivo della squadra è rendere orgogliosi i tifosi.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Nello spogliatoio, qui a Castel Volturno, non c’è euforia ma solo la consapevolezza di fare delle cose importanti. I nostri tifosi si aspettano questo e noi per accontentarli ce la mettiamo tutta. Io in città non vedo questa grande euforia da parte dei tifosi, ovviamente c’è la consapevolezza di star facendo grandi cose. Bisogna mantenere lucidità e continuare a fare risultati importanti”