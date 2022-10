Chiedono di Kvaratskhelia: Spalletti fa chiarezza sulle condizioni del georgiano

Quest’oggi, come di consueto alla vigilia di un match, al Konami Training Center mister Luciano Spalletti ha tenuto la conferenza stampa di presentazione della partita tra Cremonese–Napoli.

Quella di domani sarà una sfida molto insidiosa: lo stesso allenatore ha più volte ribadito che sarà fondamentale non sottovalutare gli avversari se si vogliono conquistare i tre punti.

Spalletti, Conferenza stampa

In particolare, oltre alla notizia dell’assenza di Osimhen, Spalletti ha dato, invece, un importante aggiornamento riguardante le condizioni di Kvaratskhelia.

Ricordiamo che il georgiano, dopo aver segnato contro l’Ajax, aveva chiesto il cambio a causa di un pestone subito alla caviglia.

Di seguito quanto detto dal tecnico toscano:

Sul turnover: “Non so parlare di turnover. Zielinski sta bene ed è a disposizione mentre Kvara si è allenato molto bene, così come tutti gli altri. Nella partitella abbiamo giocato in 12 contro 12 dato che c’erano calciatori in più. Solo Osimhen ha fatto un lavoro aggiuntivo”.

Kvaratskhelia a riposo? “Mi sembra di essere stato criticato per averlo fatto riposare. Poi queste partite sono difficili e c’è bisogno di chi ha più qualità. Cercheremo di valutare bene“.