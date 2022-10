Kvaratskhelia pazzo di Spalletti: “È un maestro”

Sei gol e tre assist in undici partite disputate: lo score di Khvicha Kvaratskhelia in questo inizio stagione è senza dubbio sorprendente. Arrivato dalla Dinamo Batumi per 10 milioni di euro, il talento georgiano ha fatto vedere sin da subito grandissime cose in campo. La sua tecnica, la sua velocità e la sua forza fisica hanno fatto innamorare in un attimo tutti i tifosi del Napoli che già ne hanno fatto il loro beniamino.

Nella lunga intervista rilasciata al “Corriere dello Sport”, Kvaratskhelia ha parlato anche del suo rapporto con il tecnico Luciano Spalletti: parole di grande stima e rispetto per l’ex allenatore di Roma e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

Khvicha Kvaratskhelia (FOTO – Getty Images)

“Prima di venire a Napoli, io e Spalletti ci incontrammo nella sua casa a Milano: mi disse tante cose. È veramente un grande allenatore. Molto, molto bravo: mi guarda da fuori e mi dice cosa sto facendo nella maniera giusta e cosa sto sbagliando. Mi fa migliorare. È un maestro“.

E il Napoli cos’è? “Una famiglia, un gruppo molto unito che lavora con impegno e guarda nella stessa direzione. E poi una squadra molto forte”.